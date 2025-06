Videochat al concerto dalla cella Nico Pandetta trasferito dalla Calabria a Cagliari

Niko Pandetta, il trapper calabrese noto per i suoi legami famigliari controversi, si trova ora nel carcere di Uta a Cagliari. Mentre l’inchiesta su traffico di cellulari e droga scuote il sistema carcerario, la sua videochat durante un concerto segna un curioso connubio tra musica e giustizia. Un fenomeno che mette in luce come la cultura trap continui a sfidare le norme, anche dietro le sbarre. Una storia da seguire!

Il trapper Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Palermo su un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli di Palermo non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta. Lo rivela L'Unione Sarda che ha sentito il suo legale sardo, l'avvocato Roberto Floris.

Leggi anche Videochat al concerto dalla cella, trapper trasferito dalla Calabria a Cagliari - Niko Pandetta, il trapper dal passato controverso, continua a far parlare di sé! Trasferito dal carcere di Calabria a Cagliari, il suo nome è al centro di un'inchiesta su traffico di cellulari e droga.

