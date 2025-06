Videochat al concerto dalla cella Nico Padetta trasferito dalla Calabria a Cagliari

Niko Pandetta, trapper e nipote di un boss mafioso, continua a far parlare di sé anche dietro le sbarre. Trasferito nel carcere di Uta, ha sorpreso tutti con una videochat al concerto, un gesto che accende i riflettori su un fenomeno inquietante: l’uso dei social media da parte di detenuti. In un'epoca in cui la musica è un potente mezzo di ribellione, la sua storia ci invita a riflettere su libertà e giustizia.

Il trapper Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Palermo su un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli di Palermo non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel carcere cagliaritano di Uta. Lo rivela L'Unione Sarda che ha sentito il suo legale sardo, l’avvocato Roberto Floris. embedpost id="2036043" L’immagine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Videochat al concerto dalla cella, Nico Padetta trasferito dalla Calabria a Cagliari

