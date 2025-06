VIDEO | Pace e i diritti del popolo palestinese | in Piazza Grande un' assemblea popolare

In un momento storico in cui i diritti umani sono al centro del dibattito globale, l'assemblea popolare di oggi in Piazza Grande a Modena ha acceso i riflettori sulla causa palestinese. Organizzata dall'Associazione Modena per la Palestina, questa iniziativa ha unito voci e cuori per chiedere pace e giustizia. È un invito a non rimanere indifferenti: ogni gesto conta nella lotta per i diritti fondamentali. Partecipa anche tu al cambiamento!

Si è svolta questa mattina, domenica 2 giugno, in Piazza Grande a Modena, l’assemblea popolare promossa dall’Associazione Modena per la Palestina, un momento di partecipazione civile per esprimere solidarietà al popolo palestinese e chiedere la fine delle ostilità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - VIDEO | Pace e i diritti del popolo palestinese: in Piazza Grande un'assemblea popolare

