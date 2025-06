VIDEO | Modena celebra il 79 anniversario della Repubblica con cerimonie solenni e 13 cittadini insigniti

Modena ha celebrato con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica Italiana, un momento di riflessione e riconoscimento. In Piazza Roma, la cerimonia ha visto 13 cittadini distinti per il loro impegno nella comunità, sottolineando il valore del servizio civile. Questo evento non è solo una commemorazione storica, ma un richiamo all'unità e alla responsabilità collettiva in un'epoca in cui la partecipazione attiva è più che mai necessaria.

Questa mattina, lunedì 2 giugno, Modena ha celebrato con solennità e partecipazione il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Cuore delle commemorazioni è stata Piazza Roma, dove si è svolta la cerimonia ufficiale promossa dalla Prefettura di Modena in collaborazione con le

