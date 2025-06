VIDEO | Dopo l’addio alla WWE Jakara Jackson si trasforma in Mara Sadè

Dopo l'addio alla WWE, Jakara Jackson si reinventa come Mara Sadè, segnando un nuovo inizio e una trasformazione audace. La sua scelta di abbandonare il passato per esplorare nuove identità rispecchia un trend attuale di riscoperta personale tra le celebrità. In un video rivelatore, Mara invita i fan a seguirla in questo viaggio di evoluzione. Un cambiamento che stimola non solo la curiosità, ma anche l’ispirazione a osare!

Jakara Jackson ha smesso di aspettare e non sarà più la stessa donna che i fan della WWE hanno visto l’ultima volta. Dopo essere stata licenziata il mese scorso durante l’ultima ondata di tagli della WWE, Jackson ha deciso di abbracciare una trasformazione totale. L’ex star di NXT ha pubblicato sui social un video intenso per annunciare la sua nuova identità: Mara Sadè e non è qui per accontentarsi. Ora ufficialmente free agent, Jackson ha usato l’ultimo mese per reinventarsi e tornare più determinata che mai. Nel video ha mostrato un look sorprendente con i capelli biondi e un messaggio crudo di forza personale, segnalando che il suo prossimo capitolo non sarà deciso da nessun altro che da lei stessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Dopo l’addio alla WWE, Jakara Jackson si trasforma in Mara Sadè

