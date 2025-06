VIDEO | Cumuli di fango e detriti lungo i torrenti gli abitanti di Stromboli | Per pulire attendono un altro temporale?

Stromboli, un gioiello del Mediterraneo, si trova in una battaglia continua contro il tempo e le intemperie. I torrenti, ora ingombri di fango e detriti, raccontano di un'estate che non perdona. Mentre gli abitanti sperano in un intervento risolutivo, la paura di un nuovo temporale aleggia nell'aria. Questo scenario non è solo una questione locale: riflette un trend globale di cambiamenti climatici che mette a rischio isole e comunità costiere in tutto il mondo.

Il fango è ormai solido dopo il sole cocente a pochi giorni dall'estate. Ma gli abitanti di Stromboli continuano a guardare con timore quei torrenti che in caso di pioggia si trasformano. E attendono ancora la pulizia e la messa in sicurezza dopo gli ultimi danni provocati dal maltempo. L'isola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Cumuli di fango e detriti lungo i torrenti, gli abitanti di Stromboli: "Per pulire attendono un altro temporale?"

Leggi anche VIDEO | Cumuli di fango e detriti lungo i torrenti, gli abitanti di Stromboli: "Per pulire attendono un altro temporale?" - Stromboli, un paradiso che lotta contro la natura: i torrenti, dopo il sole cocente, si sono trasformati in pericolosi cumuli di fango e detriti.

Cosa riportano altre fonti

Il video della valanga di fango e detriti che scende dalle montagne della Valsesia

Segnala blitzquotidiano.it: Il video è stato ripreso a Rima (Vercelli), e mostra, secondo l’esperto, un probabile distacco di una valanga che si è unita a colate di fango e detriti provocate dalle piogge abbondanti che ...

Maltempo in Piemonte, colata di fango, detriti e acqua in Valsesia

torino.repubblica.it scrive: Il video è stato ripreso a Rima (Vercelli), e mostra un probabile distacco di una valanga che si è unita a colate di fango e detriti provocate dalle piogge abbondanti che hanno colpito la zona ...

Maltempo Piemonte, colata di fango e detriti a Chialamberto

Riporta torino.repubblica.it: Forte maltempo su Piemonte che ha causato una colata di fango e detriti a Chialamberto, località della Val Grande. "Ci sono persone ancora isolate. Ancora presto fare una stima dei danni" ha ...