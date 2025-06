VIDEO Cremonese in Serie A è festa in città | spuntano cori e bandiere

La Cremonese torna in Serie A e la città esplode di gioia! Dopo una vittoria entusiasta contro lo Spezia, i tifosi si sono riuniti in piazza, sventolando bandiere e intonando cori che riecheggiano il sogno di un intero popolo. Questo trionfo non è solo una promozione, ma il simbolo di un amore profondo per il calcio. Un momento che segna l’inizio di una nuova era: chi non sogna di vedere la propria squadra tra i grandi?

La Cremonese batte nella sfida di ritorno lo Spezia e torna in Serie A, trascinata dal bomber De Luca. Dopo la vittoria, i tifosi scendono con le bandiere in piazza per festeggiare la promozione. Le immagini della festa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Cremonese in Serie A, è festa in città: spuntano cori e bandiere

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La gioia dei tifosi, la notte è una festa grigiorossa; Cremonese in Serie A, è festa in città: spuntano cori e bandiere; Dove vedere Cremonese-Spezia in diretta tv e streaming?; Finale playoff Serie BKT, diretta Spezia-Cremonese: dove vederla in tv e live streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

VIDEO / Cremonese in Serie A, è festa in città: spuntano cori e bandiere

Riporta golssip.it: La Cremonese batte nella sfida di ritorno lo Spezia e torna in Serie A, trascinata dal bomber De Luca: le immagini della festa ...

Cremonese in serie A, la festa della città: «Per noi è come la Champions League»

Scrive corriere.it: La promozione dei grigiorossi nella massima seria e i caroselli sotto il Torrazzo. A notte fonda il ritorno della squadra accolta dalla giunta comunale ...

La Cremonese è l’ultima promossa in Serie A: la lista completa delle 20 squadre per il 2025/2026

fanpage.it scrive: Con la vittoria della Cremonese sullo Spezia nella finale playoff per la promozione, la Serie A 2025-2026 ha completato l'elenco ufficiale delle 20 squadre ...