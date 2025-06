VIDEO Borrelli aggredito a Mappatella Beach

L'aggressione al deputato Borrelli a Mappatella Beach non è solo un episodio di violenza, ma un campanello d'allarme sul clima di intolleranza che attraversa la nostra società. In un momento in cui il dibattito pubblico dovrebbe essere costruttivo, episodi come questi evidenziano l'urgenza di una riflessione collettiva. È fondamentale tornare a confrontarsi con rispetto, perché il futuro della nostra democrazia dipende dalla capacità di ascoltare e dialogare.

Tempo di lettura: 2 minuti Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito da alcuni soggetti, con una violenza e una volgarità inaudite, mentre si trovava a Mappatella Beach per un sopralluogo assieme a Gianluigi Grittano di “Una Nuova Napoli”. Un soggetto in particolare, che era stato denunciato in passato perché protagonista di un video diffuso sui social in cui girava in centro città in sella ad un cavallo con una divisa della polizia, si è avvicinato al deputato insultando la madre e minacciandolo di morte. Solo l’intervento della scorta ha evitato che Borrelli venisse aggredito fisicamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Borrelli aggredito a Mappatella Beach

