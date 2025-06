Vibo Valentia Mariangela Preta nominata Cavaliere della Repubblica

A Vibo Valentia, Mariangela Preta è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana durante la Festa della Repubblica. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea non solo il suo impegno culturale, ma anche l'importanza della valorizzazione del patrimonio storico in un'epoca in cui la cultura diventa fondamentale per il rilancio turistico del nostro Paese. La sua passione per l'archeologia è un esempio che può ispirare giovani e adulti a riscoprire le radici italiane.

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, Mariangela Preta è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, un importante riconoscimento che premia il suo impegno culturale e professionale. Direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, archeologa di rilievo con esperienze di scavo in tutto il territorio nazionale, e docente presso l’Istituto “Piria” di Rosarno, Mariangela Preta è anche l’ideatrice dell’evento “La Calabria delle Donne”, dedicato alla valorizzazione del ruolo femminile nella cultura e nella società. A celebrare pubblicamente l’onorificenza ricevuta stamani a Vibo Valentia anche il marito, Pasquale La Gamba, che ha condiviso un messaggio affettuoso e orgoglioso sui social: “Non sono di parte se penso e dico che questa onorificenza è meritata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Mariangela Preta nominata Cavaliere della Repubblica

