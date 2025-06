Vianese trionfa 2-1 contro Montecchio Gallo nei play-off di Eccellenza

La Vianese conquista una preziosa vittoria nei play-off di Eccellenza, battendo il Montecchio Gallo con un convincente 2-1. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma rappresenta la determinazione e il talento di una squadra in ascesa. Con i riflettori puntati sul calcio locale, i tifosi possono sognare in grande: chi sa, magari la Vianese è solo all’inizio di un percorso vincente! Rimanete sintonizzati per il prossimo capitolo!

VIANESE 2 MONTECCHIO GALLO 1 VIANESE (4-3-3): Della Corte; Martini, Contipelli, Mammi (45' s.t. Caselli), Silvestro (39' s.t. Zinani); Vaccari, Bernabei, Milavojevic (29' s.t. Pezzani); Bertetti (29' s.t. Palmiero), Carrer, Falanelli (18' s.t. Rizzuto). (A disp. Di Fabrizio, Minnino, Bandaogo, Sighinolfi). All. Sarnelli. K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Cerretani; Tamburini (7' s.t. Fiorani), Nobili, Dominici, Baruffi (13' s.t. Notariale); Torelli, Carta (39' s.t. Di Pollina), Magnanelli; Gurini (43' s.t. Perri), Micchi (43' s.t. Gambini), Peroni. (A disp. Jashari, Nobili, Guglielmo, Camara).

