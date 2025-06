Vianese supera Montecchio Gallo e avanza alla finale play-off di Eccellenza

La Vianese conquista la finale playoff di Eccellenza, superando il Montecchio Gallo con un 2-1 che fa battere forte il cuore dei tifosi. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma testimonia la determinazione e la resilienza di una squadra che punta in alto, in un contesto calcistico italiano sempre più competitivo. Un viaggio che promette emozioni e spettacolo; preparatevi a sognare!

VIANESE 2 MONTECCHIO GALLO 1 VIANESE: Della Corte, Martini, Silvestro (82' Zinani), Bernabei, Mammi (89' Caselli), Contipelli, Carrer, Vaccari, Bertetti (73' Palmiero), Malivojevic (73' Pezzani), Falanelli (63' Rizzuto). A disp.: Di Fabrizio, Minnino, Bandaogo, Sighinolfi. All.: Sarnelli. MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Tamburini (52' Fiorani), Baruffi (58' Notariale), Dominici, Andrea Nobili, Carta (82' Di Pallina), Peroni, Torelli, Micchi (88' Gambini), Magnanelli, Gurini (88' Perri). A disp.: Jashari, Di Pollina, Cristian Nobili, Guglielmo, Camara. All.: Magi. Arbitro: Belingheri di Lecco (Zanichelli di Legnano – Canile di Teviglio; 4° uomo Costa di Busto Arsizio).

