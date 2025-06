Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 20 | 25

Attenzione, automobilisti! La viabilità di Roma e del Lazio è attualmente compromessa da incidenti sulla A1 Firenze-Roma e sulla Roma-Napoli. Questi ingorghi non sono solo un disagio temporaneo: riflettono l’aumento del traffico estivo, legato anche al ritorno delle vacanze. Pianifica il tuo viaggio con cautela e scopri come le condizioni stradali possano influenzare i tuoi piani. La sicurezza è sempre al primo posto!

Astral infomobilità aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalando coda per incidente sulla A1 firenze-roma tra Magliano Sabina Ponzano Romano in direzione Roma file per incidente anche sulla roma-napoli all'altezza dello svincolo di Valmontone sempre in direzione Roma coda per incidente anche sull'Aurelia tra 9 Malagrotta per sul raccordo sulla A12 roma-civitavecchia tra Santa Severa Torrimpietra in direzione Roma Sud raccordo anulare in carreggiata esterna code tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud a causa di un incidente all'altezza della Fontina mentre in interno abbiamo code per incidente tra Nomentana e 24 cose per un auto in fiamme poi sulla A24 roma-teramo all'altezza dello svincolo di Roma Est in direzione della Capitale con lettera P sulla Cristoforo Colombo tra via del Canale della Lingua via di Acilia verso l'Eur Ecco dettati sulla Pontina Pomezia Spinaceto in direzione Roma