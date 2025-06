Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 18 | 40

Roma, capitale in movimento: traffico intenso sulla A12 e sul Raccordo Anulare. Gli incidenti tra Laurentina e Cristoforo Colombo creano disagi non solo per gli automobilisti, ma riflettono un trend preoccupante di congestione urbana. Con l'aumento della popolazione e il turismo che riprende vigore, è fondamentale trovare soluzioni innovative per la viabilità. Rimanete aggiornati per evitare sorprese e ottimizzare i vostri spostamenti!

Astral infomobilità aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Civitavecchia segnaliamo cose tra Santa Severa e torrenti in direzione Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Laurentina e doppia coda per incidente anche sulla Cristoforo Colombo 3 via del Canale della Lingua via di Acilia verso l'Eur e rallentamenti e code su via Aurelia 3 Aranova Malagrotta verso raccordo code sulla Pontina tra Pomezia e fino a ceto indicazioni Roma infine chiudiamo con gli eventi anche questo weekend ad Ostia si svolgerà il torneo per la Coppa del Mondo di skate fino al 8 giugno uscirà modifica la verità sul litorale di Ostia Ponente chiusa al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via Casana e via della Martinica Inoltre per il trasporto pubblico modifiche alla viabilità sulla linea bus 5 a Federico Di Lernia Trani Come pulire tutto grazie per il prossimo aggiornamento