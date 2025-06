Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 18 | 10

Attenzione a tutti gli automobilisti! La viabilità nella capitale e nel Lazio è in subbuglio, con incidenti che creano code su strade cruciali come la A12 e il Raccordo Anulare. Questo è un chiaro riflesso di come il traffico, complicato da eventi imprevisti, continui a influenzare le nostre vite quotidiane. Rimanere informati è essenziale: segui gli aggiornamenti in tempo reale per non farti trovare impreparato!

Astral infomobilità aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Civitavecchia segnaliamo cose tra Santa Severa e torrenti in direzione Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Laurentina e doppia coda per incidente anche sulla Cristoforo Colombo 3 via del Canale della Lingua via di Acilia verso l'Eur e rallentamenti e code su via Aurelia 3 Aranova Malagrotta verso raccordo code sulla Pontina tra Pomezia e fino a ceto indicazioni Roma infine chiudiamo con gli eventi anche questo weekend ad Ostia si svolgerà il torneo per la Coppa del Mondo di skate fino al 8 giugno uscirà modifica la verità sul litorale di Ostia Ponente chiusa al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via Casana e via della Martinica Inoltre per il trasporto pubblico modifiche alla viabilità sulla linea bus 5 a Federico Di Lernia Trani Come pulire tutto grazie per il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it