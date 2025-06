Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 16 | 25

Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma e del Lazio! Oggi, incidenti e code stanno creando disagi sulla Pontina e sull'A12. Questo mette in evidenza l’importanza dei servizi come Astral infomobilità per guidare gli automobilisti verso percorsi alternativi. In un'epoca in cui il traffico è un tema caldo, la tecnologia si rivela un alleato indispensabile per una mobilità più fluida e sicura. Rimanete aggiornati e viaggiate con cautela!

Astral infomobilità aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato code per incidente sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto Roma mentre sulla A12 Roma Civitavecchia segnaliamo cose tra Santa Severa Torrimpietra in direzione Roma sul Raccordo Anulare carreggiata esterna rallentamenti tra Ardeatina e rabbia e rallentamenti e code su via Aurelia 3 Aranova è Malagrotta verso infine chiudiamo con gli eventi anche questo weekend ad Ostia si svolgerà il torneo per la Coppa del Mondo di skate fino al 8 giugno uscirà modifiche alla viabilità sul litorale di Ostia Ponente chiusa al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via della Martinica Inoltre per il trasporto pubblico modifiche alla viabilità sulla linea bus 5 a Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 16:25

