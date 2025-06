Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 15 | 25

Attenzione automobilisti! A partire da domani sera, la A1 Roma-Napoli vedrà chiusure notturne per importanti lavori di manutenzione. Mentre il traffico risulta regolare su altre strade, questi interventi sono fondamentali per garantire viabilità sicura e scorrevole. Un’occasione per riflettere sull’importanza della manutenzione delle infrastrutture nel nostro Paese. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e pianificate il vostro viaggio!

Astral infomobilità noi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 Roma Napoli a partire da domani sera alle 21 fino alle 6 del giorno successivo per interventi di manutenzione sarà chiuso lo svincolo di Cassino in entrata verso Napoli e in uscita proveniente da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di San Vittore in entrata verso Napoli e di Pontecorvo in uscita per chi proviene da Roma sulla tangenziale est da domani fino a venerdì 6 giugno per lavori notturni sarà Istituto restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra via Fleming è l'uscita di via Nomentana in direzione San Giovanni a fascia oraria interessata e quella delle 22 fino alle 6 infine chiudiamo con gli eventi anche questo weekend ad Ostia si svolgerà il torneo per la Coppa del Mondo di skate fino alle 8 modifiche alla viabilità sul litorale di Ostia Ponente chiusa al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via Casana e della Martinica inoltre che per il trasporto pubblico modifiche con deviazioni e sospensioni della 5