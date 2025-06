Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 13 | 25

Rimanere aggiornati sulla viabilità di Roma è cruciale, soprattutto in un momento in cui il traffico sta tornando a essere un tema caldo. Oggi, un incidente sul Raccordo Anulare sta causando code significative. La situazione evidenzia un problema ricorrente nelle grandi città: la gestione del traffico. È fondamentale pianificare i propri spostamenti con attenzione per evitare inconvenienti! Prestate attenzione, ogni minuto conta!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra l'ostiense la Roma Fiumicino mentre in carreggiata esterna è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Magliana e la 91 Roma Fiumicino sulla statale Aurelia a seguito di due incidenti il primo avvenuto all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia il secondo nella stessa direzione all'altezza di Malagrotta entrambi sono in via di risoluzione ma rimangono code da via di Malagrotta a via dell'arrone ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina rallentamenti tra il raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Malafede via di Acilia in direzione Ostia sulla via del mare code per traffico tra via del Fosso di Dragoncello e via di Castel Fusano in direzione ostia per il ferroviario sulla linea Metromare il servizio permane rallentato per un guasto tecnico Nelle stazioni Dear Magliana e Ostia Antica diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 roma-napoli a partire da domani sera alle 21 e fino alle 6 del giorno successivo per interventi di manutenzione sarà chiuso lo svincolo di Cassino in entrata verso Napoli e in uscita Provenendo da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di San Vittore in entrata verso Napoli e Pontecorvo in uscita per chi proviene da Roma sulla tangenziale est da domani fino a venerdì 6 giugno per lavori notturni sarà istituito il restringimento di Giada nel tratto compreso tra la galleria Fleming l'uscita di via Nomentana in direzione San Giovanni in fascia oraria 22:06 del mattino bene tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it