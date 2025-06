Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 12 | 25

Roma è in fermento e la viabilità ne risente! Oggi, il Raccordo Anulare presenta code significative tra Magliana e Roma Fiumicino, mentre rallentamenti si registrano anche sulla statale Aurelia. Questo scenario si inserisce in un contesto più ampio di crescita del traffico post-pandemia. Un punto interessante? Le ore di punta stanno cambiando, rendendo fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni stradali per evitare sorprese. Restate sintonizzati!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra Magliana e la 91 Roma Fiumicino in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Casilina e Appia sulla statale Aurelia per le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza alla stessa di Castel di Guido in direzione Civitavecchia e più avanti nella stessa direzione si segnalano code ma per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina rallentamenti te raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Malafede via Diaz via in direzione Ostia mentre sulla via del mare code per traffico tra via del Fosso di Dragoncello e via di Castel Fusano in direzione Ostia nella capitale Sono in via di conclusione Lecce azioni per il 79 esimo anniversario della Repubblica Italiana permangono Dunque attive le limitazioni al traffico veicolare nell'area tra Piazza Venezia e Fori Imperiali chiusure anche su via del Corso via del Teatro di Marcello e via del Plebiscito limitazioni al traffico anche in zona Quirinale e 34 linee di bus subiranno modifiche di percorso ancora chiusa in hotel a stazione Colosseo della linea B della metropolitana e contestuale chiusura di tutti gli accessi di superficie inoltre ricordiamo che per agevolare gli spostamenti sulla linea C della metropolitana sono sospesi i lavori serali voti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo i treni per tanto fino a questa sera viaggeranno da inizio A fine servizio le limitazioni serali saranno da domani 3 giugno con la ripresa dei lavori E proseguiranno fino al 27 giugno diamo uno sguardo ai cantieri sulla tangenziale est da domani fino a venerdì 6 giugno per lavori notturni Tares restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra la galleria Fleming è l'uscita di via Nomentana in direzione San Giovanni la fascia oraria interessata e quella tra le 22 e le 6 del mattino infine gli eventi ad Ostia In occasione della Coppa del Mondo di skate fino al 8 giugno saranno istituite modifiche alla viabilità sul litorale di Ostia Ponente chiusa per tanto al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via di casa in via della Martinica Inoltre per il trasporto pubblico modifiche con deviazioni e sospensioni della linea bus 5 da Paola Cioffi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it