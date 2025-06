Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 11 | 25

Ritrovata la fluidità nel traffico romano! Dopo l'incidente rimosso sul raccordo in carreggiata esterna, la viabilità torna a sorridere. Tuttavia, attenzione ai rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina: il caos urbano è un tema sempre attuale, con l'aumento dei veicoli nelle grandi città. Ora più che mai, è fondamentale unire le forze per migliorare la mobilità e vivere una capitale più vivibile. Restate aggiornati!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Boccea e Aurelia la circolazione è tornata regolare in carreggiata interna rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina e più avanti Laurentina e Pontina sulla statale Aurelia un incidente la causa delle code all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia e più avanti nella stessa direzione si segnalano code ma per traffico tra dieta e Palidoro ci possiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina rallentamenti tra il raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via via Canale della Lingua In entrambe le direzioni sulla via del mare code per traffico tra via del Fosso di Dragoncello e via di Castel Fusano in direzione Ostia diamo uno sguardo ai cantieri sull'auto da Roma Tarquinia dalle ore 22 di martedì 3 giugno alle 6 del mattino seguente Per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica verticale sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra linee con la Roma Fiumicino e maccarese-fregene direzione Aurelia In alternativa è possibile utilizzare l'entrata Torrimpietra a Santa Severa e Civitavecchia Sud infine il trasporto ferroviario sul programma da martedì 3 giugno fino a sabato 14 i lavori di manutenzione nella stazione Roma Termini pertanto alcuni treni subiranno variazioni e limitazioni di percorso è sempre per il trasporto ferroviario sulla linea Metromare il servizio permane rallentato per un guasto tecnico Nelle stazioni di EUR Magliana Ostia Antica tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it