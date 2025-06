Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 10 | 25

Roma, la viabilità si fa sempre più critica! Oggi, sul Raccordo Anulare, si segnalano code e rallentamenti che mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti. Con l’aumento della mobilità nelle grandi città, è fondamentale rimanere informati per affrontare al meglio il traffico. Ricordate: la conoscenza è potere! Preparatevi a pianificare i vostri spostamenti e a vivere una giornata senza stress!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra Boccea e Aurelia in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Ardeatina e Pontina sulla statale Aurelia code per traffico tra Torre in Pietra Palidoro in direzione Civitavecchia ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo rallentamenti tra via Pindaro e via Canale della Lingua In entrambe le direzioni la capitale Sono in corso le celebrazioni del 70esimo anniversario della Repubblica Italiana istituito il divieto alla circolazione nell'area tra Piazza Venezia e Fori Imperiali chiusure anche su via del Corso via del Teatro di Marcello via del Plebiscito limitazioni al traffico anche in zona Quirinale 34 linee di bus subiranno modifiche di percorso ricordiamola dall'esercizio della Stazione Colosseo della linea B della metropolitana e contestuale chiusura di tutti gli accessi di superficie passiamo a trasporto ferroviario sono in programma da martedì 3 giugno fino a sabato 14 i lavori di manutenzione nella stazione Roma Termini pertanto alcuni treni subiranno variazioni e limitazioni di percorso infine gli eventi ad Ostia In occasione della Coppa del Mondo di skate fino al 8 giugno istituita e modifiche alla viabilità sul litorale di Ostia Ponente chiusa al transito via dell'Idroscalo nel tratto compreso tra via Casana e via della Martinica Inoltre per il trasporto pubblico modifiche con degli azioni e sospensioni della linea bus 5 da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio