Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 09 | 40

Buone notizie per chi viaggia nel Lazio! Oggi, la viabilità è regolare sulle principali strade e autostrade, ma attenzione: un veicolo in panne sull'A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina potrebbe rallentare il traffico. Con l'aumento dei viaggi durante il weekend, è fondamentale rimanere informati e pianificare in anticipo. La prudenza è sempre d'obbligo! Rimanete sintonizzati per aggiornamenti utili.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione per regolare sulle principali strade e autostrade della Regione non ci sono Infatti criticità da segnalare prudenza Tuttavia sulla A1 Firenze Roma per la presenza di un veicolo in panne tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze ricordiamo che fino alle 22 di questa sera in vigore il divieto di circolazione sulle autostrade per i mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza la capitale in corso la celebrazione del 79o anniversario della Repubblica Italiana Per lo svolgimento dell'evento istituito il divieto alla circolazione nell'area tra Piazza Venezia e fiori Imperiali chiusure anche su via del Corso via del Teatro di Marcello e via del Plebiscito limitazioni al traffico anche in zona Quirinale 34 linee di bus subiranno modifiche di percorso ricordiamo la sospensione dall'esercizio della Stazione Colosseo della linea B della metropolitana e contestuale chiusura di tutti gli accessi di superficie Infine per agevolare gli spostamenti sulla C della metropolitana saranno sospesi i lavori serali i volti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo i treni per tanto fino a questa sera viaggeranno da inizio A fine servizio le limitazioni serali saranno attive da domani 3 giugno con la ripresa dei lavori E proseguiranno fino al 27 giugno tutti i dettagli sono disponibili sul nostro portale alla pagina dedicata bene per il momento è tutto da Paola ciuffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio