Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 08 | 40

Buongiorno a tutti! Oggi la viabilità nella regione Lazio si presenta fluida e senza criticità, un segnale positivo per chi ama viaggiare. Tuttavia, fate attenzione sulla via Flaminia: un incidente all'altezza del Ponte San Giuseppe potrebbe creare qualche disagio. Questo episodio ci ricorda l'importanza di viaggiare in sicurezza e di rispettare le regole della strada, soprattutto in un momento in cui il turismo sta riprendendo vigore. Restate aggiornati!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione in regola sulle principali strade autostrade regionali non ci sono i fatti critici da da segnalare unica eccezione sulla via Flaminia dove si è verificato da poco un incidente all'altezza del Ponte San Giuseppe Leo in direzione del raccordo anulare al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione ma si consiglia prudenza alla guida diamo uno sguardo Dunque agli eventi nella capitale in occasione delle Celebrazioni del 70esimo anniversario della Repubblica Italiana Dalle prime ore di questa mattina stop alla circolazione nell'area tra Piazza Venezia e Fori Imperiali chiusure su via del Corso via del Teatro di Marcello e via del Plebiscito limitazioni al traffico anche in zona Quirinale 34 linee di bus subiranno modifiche di percorso ricordiamo la sospensione dall'esercizio la stazione Colosseo della linea B della metropolitana e contestuale chiusura di tutti gli accessi di superficie infine il trasporto ferroviario sono in programma da martedì 3 giugno fino a sabato 7 giugno i lavori di manutenzione nella stazione di Roma Termini pertanto alcuni treni subiranno variazioni e limitazioni di percorso tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata bene per il momento è tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it