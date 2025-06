Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2025 ore 07 | 25

Buone notizie per gli automobilisti della regione Lazio! La circolazione è fluida sulle strade e autostrade, senza criticità da segnalare. Un punto interessante? Il divieto di transito per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate sta rendendo gli spostamenti più agevoli, un trend che mira a migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza stradale. Un passo verso un futuro viario più sostenibile! Restate sintonizzati per aggiornamenti.

Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della Regione non ci sono criticità da segnalare ad agevolare gli spostamenti il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo in vigore fino alle 22 di questa sera diamo uno sguardo dunque gli eventi in occasione delle Celebrazioni del 79 esimo anniversario della Repubblica Italiana Dalle prime ore di questa mattina Stoppa la circolazione nell'area tra Piazza Venezia e Fori Imperiali chiusure anche su via del Corso via del Teatro di Marcello e via del Plebiscito limitazioni al traffico anche in zona Quirinale 34 linee di bus subiranno modifiche di percorso ricordiamo la sospensione dall'esercizio della Stazione Colosseo della linea B della metropolitana e contestuale chiusura di tutti gli accessi di superficie Infine per agevolare gli spostamenti sulla linea C la metropolitana saranno sospesi i lavori serali volti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo i treni Pertanto fino a questa sera viaggeranno da inizio A fine servizio le limitazioni serali attive da domani 3 giugno con la ripresa dei lavori E proseguiranno fino al 27 giugno