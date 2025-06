Viabilità a Casciana Terme Comune e Provincia si confrontano | piena sinergia per soluzioni condivise

La viabilità è un tema cruciale per il benessere delle comunità e la crescita economica. Recentemente, il Comune di Casciana Terme Lari ha collaborato attivamente con la Provincia di Pisa per affrontare le sfide locali. Questo incontro segna un passo significativo verso soluzioni condivise, dimostrando l'importanza della sinergia tra enti. La mobilità sostenibile non è solo una necessità, ma un'opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Nei giorni scorsi la Provincia di Pisa ha incontrato il Comune di Casciana Terme Lari per fare il punto sulla situazione della viabilità a livello locale. Per la Provincia erano presenti il presidente Massimiliano Angori, il dirigente all'attuazione del programma dottor Alessio Lari e il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Viabilità a Casciana Terme, Comune e Provincia si confrontano: piena sinergia per soluzioni condivise

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viabilità: incontro tra Provincia e Amministrazione di Casciana Terme Lari per fare il punto sulla SP13; Lavori: interruzione idrica programmata tra Ospedaletto e Putignano. 🔗Su questo argomento da altre fonti