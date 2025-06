Via Sadat ottava circoscrizione | Palumbo FI presenta interrogazione per chiedere certezze sulla riapertura

La chiusura di via Sadat, dovuta a una voragine, sta mettendo in difficoltà non solo i residenti ma anche il commercio locale. Palumbo Fi ha presentato un’interrogazione per ottenere risposte chiare sulla riapertura. In un periodo in cui la mobilità urbana è sempre più sotto i riflettori, è fondamentale garantire infrastrutture sicure e funzionanti. Riuscirà la politica a dare priorità ai bisogni dei cittadini? La risposta è attesa.

A un mese dalla chiusura di via Sadat a causa di una voragine, la situazione rimane critica e senza certezze sulla tempistica di riapertura al transito veicolare. Questa importante arteria viaria è fondamentale per il collegamento verso il porto e per i mezzi pesanti provenienti dalla parte.

