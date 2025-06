Via libera Ue all’alleanza tra Baes Leonardo e Jaiec per la produzione di un jet di sesta generazione

La Commissione Europea ha dato il via libera a una joint venture tra Bae Systems, Jaiec e Leonardo per la produzione di un jet di sesta generazione. Questo accordo segna un passo cruciale nella corsa globale per l'innovazione militare, dove l'Europa punta a rafforzare la propria difesa. L'integrazione delle competenze di tre grandi player potrebbe non solo rivoluzionare il settore, ma anche ridefinire gli equilibri geopolitici. Restate sintonizzati!

La Commissione europea ha autorizzato la creazione di una joint venture per la difesa tra l’inglese Bae Systems, la giapponese Jaiec (Japan aircraft industrial enhancement) e l’italiana Leonardo. Questa collaborazione sarà l’appaltatore più importante e il principale integratore di sistemi per il programma Global Combat Air, per lo sviluppo di un caccia militare di sesta generazione. Il GCAP è un’iniziativa multinazionale guidata da Regno Unito, Giappone e Italia. Bruxelles ha esaminato l’impatto dell’operazione principalmente sui mercati italiano e internazionale dell’esportazione di velivoli da combattimento multiruolo e ha concluso che non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Via libera Ue all’alleanza tra Baes, Leonardo e Jaiec per la produzione di un jet di sesta generazione

