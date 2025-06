Via all’Expo di Osaka 2025 vetrina delle eccellenze Il governatore Acquaroli | Grande occasione di crescita

È ufficialmente iniziata la Settimana delle Marche all'Expo 2025 di Osaka, una vetrina imperdibile per promuovere le eccellenze del nostro territorio! Il governatore Acquaroli ha sottolineato l'importanza di questo evento come opportunità di crescita non solo per le Marche, ma per l'Italia intera. Con un palcoscenico globale, le Marche si preparano a brillare, dimostrando che l'innovazione e la tradizione possono andare di pari passo. Non perdere l'occasione di scoprire

Inaugurata ufficialmente la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L’evento è stato aperto dal saluto del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, collegato in diretta con Osaka da Palazzo Raffaello. A seguire, l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, intervenuto da Osaka, ha raccontato la giornata inaugurale. Sono circa 70 le aziende marchigiane presenti e coinvolte nei vari eventi e appuntamenti. "La presenza delle Marche ad Expo Osaka 2025 è sicuramente una importante opportunità di crescita per il nostro territorio, le imprese e l’ internazionalizzazione del Made in Marche " ha detto il presidente Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via all’Expo di Osaka 2025, vetrina delle eccellenze. Il governatore Acquaroli: "Grande occasione di crescita"

