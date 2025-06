Via al festival Next Generation Sessanta ospiti divisi in sessioni

Al via il Next Generation Fest, un palcoscenico che celebra l'energia e la creatività delle nuove generazioni. Con oltre 60 ospiti, tra cui Ambra Angiolini e Margherita Vicario, il festival si inserisce in un contesto di rinascita culturale post-pandemia, dove i giovani riprendono in mano il futuro. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti emergenti e riflettere sulle sfide del domani. Non perdere l’onda di innovazione che attraversa Firenze!

Ambra Angiolini, Andrea Delogu, Virginia Montemaggi e Margherita Vicario, fresca vincitrice al David di Donatello. Sono alcuni dei tanti ospiti, oltre 60, che da questa mattina al Teatro del Maggio di Firenze calcheranno il palco della quarta edizione del Next Generation Fest, l’evento della Generazione Z e Alfa più grande d’Italia. La Festa della Repubblica sarà all’insegna di ragazze e ragazzi, che hanno risposto in migliaia alla chiamata di Regione Toscana e Giovanisì. Personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, porteranno la loro esperienza tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al festival Next Generation. Sessanta ospiti divisi in sessioni

