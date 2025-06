Verona dice no allo sfruttamento degli animali negli spettacoli | in Consiglio comunale mozione approvata all' unanimità

Verona si fa portavoce di un cambiamento significativo: il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione contro lo sfruttamento degli animali negli spettacoli. Questa decisione non solo riflette una crescente sensibilità verso i diritti degli animali, ma si inserisce anche in un trend globale di maggiore consapevolezza e rispetto per il benessere animale. Un passo che segna un'epoca nuova, dove l'intrattenimento non deve più compromettere la dignità degli esseri viventi.

Il Consiglio comunale di Verona ha compiuto nell'ultima seduta un importante passo in avanti nella tutela degli animali, approvando all’unanimità una mozione che mira a superare l’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. L’iniziativa, proposta dal consigliere Giuseppe Rea del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Verona dice "no" allo sfruttamento degli animali negli spettacoli: in Consiglio comunale mozione approvata all'unanimità

Se ne parla anche su altri siti

Verona si attiva contro lo sfruttamento degli animali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Verona, sfruttamento della prostituzione: chiuso night club

Secondo ilrestodelcarlino.it: i quali sono stati indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, inoltre, è stato posto sotto sequestro il locale. Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Verona sono ...

Verona, sfruttamento della prostituzione: sequestrato night club

Da informazione.it: I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, in esito ad articolate attività ... indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché il sequestro di un noto e frequentato ...

Verona, sfruttamento del lavoro: sequestrato laboratorio tessile

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Le Fiamme Gialle hanno riscontrato diverse violazioni nel corso dei controlli a San Giovanni Lupatoto Verona ... per ‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’.