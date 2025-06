Vernice sul monumento ai Caduti e catrame sulle mura | vandali in azione a Otranto

Otranto, un gioiello della Puglia, ha subito un attacco al suo patrimonio storico proprio il giorno della festa della Repubblica. Nel cuore della celebrazione, vandali hanno imbrattato il monumento ai Caduti con vernice rossa e catrame, un gesto che offende la memoria di chi ha sacrificato la vita per il paese. Questo atto non è solo un attacco alla bellezza, ma un segnale preoccupante di una crescente disinteresse per la cultura. Come possiamo proteggere ciò che rende unica la nostra identità ?

OTRANTO – Un'azione ignobile nel giorno in cui si celebra la festa della Repubblica: il 2 giugno di Otranto viene segnato dal passaggio dei vandali nel cuore della città . Nella notte, infatti, ignoti hanno imbrattato con della vernice rossa il monumento ai Caduti su cui campeggia la statua.

