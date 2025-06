Verdi S Agostino e Mameli L’incredibile lezione di Muti all’esercito dei coristi

Riccardo Muti, maestro indiscusso della musica, ha dato vita a un'esperienza unica al Ravenna Festival, unendo oltre 3.000 voci in una celebrazione collettiva dell'italianità. Nell'emozionante chiusura della sua masterclass, il coro ha intonato l’inno di Mameli, sottolineando l'importanza della cultura condivisa in tempi in cui l'unità è fondamentale. Un momento che trasmette passione e orgoglio, proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Non perderti questa

In occasione del Ravenna Festival, Riccardo Muti chiude la sua masterclass con oltre 3.000 voci professionali e amatoriali, facendo intonare a questo immenso coro (dai 4 agli 87 anni) l’inno di Mameli, nel giorno della festa della Repubblica. «Senza il sì finale», è l’ultima battaglia del Maestro. Il racconto di una straordinaria due giorni di cultura e di pace, a cura di Carlo Melato, è in edicola sulla Verità di domani, martedì 3 giugno. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Verdi, S. Agostino e Mameli. L’incredibile lezione di Muti all’«esercito» dei coristi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Verdi all'Inno di Mameli: in tremila cantano per Muti

Riporta rainews.it: Si sono unite a Ravenna migliaia di voci. A guidarle Riccardo Muti. Si sono misurate con alcune delle pagine più celebri di Giuseppe Verdi, ma c'è stato un fuori programma speciale ...

Mameli o Verdi? L’eterno duello per l’inno

Lo riporta ilsecoloxix.it: Mameli o Verdi? La querelle è antica e puntualmente divide difensori della tradizione e fan dell’opera verdiana. A rilanciarla, oggi, è l’esecuzione del coro del Nabucco al posto dell’inno ...