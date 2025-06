Venezia un albero crolla sulla folla a Piazzale Roma | 10 feriti grave una donna

Un momento di festa si trasforma in tragedia a Venezia: un albero crolla a Piazzale Roma, ferendo dieci persone, tra cui una donna in condizioni gravi. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla sicurezza ambientale, soprattutto in città storiche dove la bellezza e la natura si intrecciano. Riflessioni che ci portano a considerare la tutela del nostro patrimonio naturale come una priorità.

Un albero è crollato in una zona centrale di Venezia, a Piazzale Roma, e ha travolto un gruppo di persone: 10 i feriti, grave una donna.

