Venezia grande albero cade in piazzale Roma e travolge turisti | 10 feriti due gravi

Un evento drammatico ha colpito Venezia: un maestoso albero è crollato in piazzale Roma, ferendo dieci persone, due delle quali gravemente. Questo incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza urbana e della manutenzione degli spazi pubblici, soprattutto in una città così affollata di turisti. La bellezza di Venezia non deve essere offuscata da simili tragedie. Rimanere informati e attenti è fondamentale per proteggere tutti noi.

(Adnkronos) – A Venezia oggi nel primo pomeriggio un grosso albero è crollato all’improvviso nella zona di piazzale Roma, travolgendo turisti e passanti. Il bilancio è di dieci feriti, di cui due gravi. La ferita più grave sarebbe una donna che era seduta proprio ai piedi dell’albero. Sul posto i vigili del fuoco di Venezia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezia, grande albero cade in piazzale Roma e travolge turisti: 10 feriti, due gravi

