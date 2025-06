Venezia crolla albero vicino a piazzale Roma | diversi feriti

Venezia, una città di bellezza senza tempo, si trova oggi a fare i conti con un tragico incidente: un albero è crollato vicino a Piazzale Roma, ferendo diversi passanti. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza urbana in un contesto sempre più vulnerabile agli eventi climatici estremi. È fondamentale riflettere su come le nostre città, simbolo di storia e cultura, debbano essere preservate per il bene della comunità.

Un albero è crollato travolgendo diverse persone nel pomeriggio di lunedì 2 giugno a Venezia. La pianta è caduta in Fondamenta Cossetti, vicino a piazzale Roma, causando il ferimento di alcuni passanti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla dei turisti in arrivo a Venezia, ferite 4 persone - In un drammatico episodio a Piazzale Roma, un albero è crollato su una folla di turisti, ferendo quattro persone.

Venezia, un grosso albero crolla e travolge un gruppo di persone: diversi feriti, uno è grave; Sotto la forza della pioggia cede un grosso albero e si sbriciola un muro in città

Venezia, crolla albero vicino a piazzale Roma: diversi feriti

Venezia, crolla un albero vicino al terminal dei pullman: sette feriti, una donna è grave

Crolla un grosso albero vicino al terminal automobilistico di Venezia: 10 persone ferite, una grave

