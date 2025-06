Venezia crolla albero a Piazzale Roma | 10 feriti travolta donna seduta sotto la pianta

Venezia, un colpo al cuore: un albero secolare è crollato a Piazzale Roma, ferendo dieci persone e lasciando una donna in gravi condizioni. Questo incidente mette in luce un problema crescente: la sicurezza degli spazi pubblici. Con l'aumento del turismo, è fondamentale garantire la protezione dei cittadini e dei visitatori. Un momento di paura che ci invita a riflettere sull'importanza della manutenzione urbana. La bellezza di Venezia deve essere preservata, ma non a scapito della sicurezza!

Albero caduto nel cuore di Venezia: paura e feriti. Momenti di grande paura a Venezia, oggi 2 giugno 2025, quando un imponente leccio si è abbattuto improvvisamente al suolo a Piazzale Roma, provocando dieci feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. È accaduto intorno alle 15.00, in una zona solitamente affollata da pendolari, turisti e cittadini in attesa dei pullman per la terraferma. La pianta, che si trovava in un’aiuola nei pressi della zona dei “tre ponti”, vicino a un’edicola, si è spezzata alla base, sradicandosi con violenza. Alcune persone sono rimaste travolte dalle fronde, altre ferite dalla caduta improvvisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Venezia, crolla albero a Piazzale Roma: 10 feriti, travolta donna seduta sotto la pianta

