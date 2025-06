Venezia cade albero su turisti | ci sono feriti

Un albero è caduto su dei turisti in piazzale Roma a Venezia. Il primo bilancio parla di quattro feriti lievi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Venezia, cade albero su turisti: ci sono feriti

