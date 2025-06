Venezia albero crolla vicino al terminal dei pullman | sette feriti grave una donna

Un tragico incidente ha scosso Venezia, quando un grosso albero è crollato in piazzale Roma, ferendo sette persone, di cui una grave. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza ambientale, soprattutto in aree affollate, dove turisti e residenti si mescolano. In un'epoca in cui il cambiamento climatico è al centro del dibattito, la gestione del verde pubblico diventa cruciale. La prevenzione può fare la differenza tra un viaggio indimenticabile e una tragedia.

Sette persone sono rimaste ferite a Venezia nel crollo di un grosso albero in piazzale Roma, terminal dei pullman dove c’erano molti turisti e passeggeri in partenza per la terraferma. Una delle persone ricoverate, una donna, si trova in gravi condizioni: era seduta proprio sotto la pianta. Gli agenti della polizia locale di Mestre sono dovuti intervenire per allontanare i curiosi che cercavano di farsi un selfie con sullo sfondo l’albero caduto e i feriti per terra. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Venezia, albero crolla vicino al terminal dei pullman: sette feriti, grave una donna

