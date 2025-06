Venezia albero crolla sulla folla a Piazzale Roma | 10 feriti grave una donna Bloccati i turisti che scattano selfie

Un episodio drammatico ha scosso Venezia: un albero è crollato su un gruppo di turisti a Piazzale Roma, causando dieci feriti, di cui uno in condizioni gravi. Mentre i visitatori si concentravano a scattare selfie, la natura ha ricordato la sua forza. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree affollate, soprattutto in un contesto turistico come quello della Serenissima. La bellezza di Venezia può nascondere insidie impreviste.

VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Venezia, albero crolla sulla folla a Piazzale Roma: 10 feriti, grave una donna. Bloccati i turisti che scattano selfie

Cosa riportano altre fonti

