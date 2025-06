Venezia albero crolla su turisti a Piazzale Roma | diversi feriti grave una persona

Un tragico incidente ha scosso Venezia: un albero di grandi dimensioni è crollato su un gruppo di turisti a Piazzale Roma, causando diversi feriti, tra cui una persona in gravi condizioni. Questo evento drammatico riporta in primo piano la vulnerabilità delle nostre città di fronte a fenomeni naturali imprevedibili, accentuando l'importanza della sicurezza urbana e della salvaguardia del patrimonio verde. Resta fondamentale riflettere su come proteggere i cittadini e i visitatori in luoghi così affollati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un albero di grandi dimensioni cade improvvisamente nella zona dei ‘tre ponti’. Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 2 giugno 2025, a Piazzale Roma, snodo centrale del traffico automobilistico di Venezia. Un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato, travolgendo una decina di persone, per lo più turisti, che si trovavano nei pressi. Una persona in condizioni critiche, numerosi i feriti lievi. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 e dal Comune di Venezia, tra i feriti solo una persona versa in gravi condizioni, mentre gli altri coinvolti avrebbero riportato traumi meno seri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Venezia, albero crolla su turisti a Piazzale Roma: diversi feriti, grave una persona

Leggi anche Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla dei turisti in arrivo a Venezia, ferite 4 persone - In un drammatico episodio a Piazzale Roma, un albero è crollato su una folla di turisti, ferendo quattro persone.

Approfondimenti da altre fonti

Venezia, albero crolla sulla folla a Piazzale Roma: 10 feriti, grave una donna. Bloccati i turisti che scattano selfie

Si legge su msn.com: VENEZIA - Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti ...

Albero crolla a Piazzale Roma sulla folla dei turisti, ferite 4 persone

Segnala ilgazzettino.it: Un albero è crollato nel primo poriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla in arrivo a Venezia, e secondo le primissime ricostruzioni sarebbero 4 le persone ...

Piazzale Roma, albero crolla su una folla di turisti: sette feriti, grave una donna

Come scrive nordest24.it: VENEZIA - Nel primo pomeriggio di lunedì 2 giugno, un albero è improvvisamente caduto a Piazzale Roma, uno dei principali accessi a Venezia, travolgendo un gruppo di turisti in transito. L’incidente h ...