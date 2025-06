Venezia albero cade sulla folla a Piazzale Roma | almeno 7 feriti grave una donna Bloccati i ?cacciatori? di selfie

Un tragico episodio scuote Venezia: un albero è crollato su una folla di turisti a Piazzale Roma, causando almeno sette feriti, di cui uno in condizioni gravi. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza dei luoghi affollati, specialmente in una città come Venezia, dove il turismo è tornato a crescere dopo le restrizioni. La bellezza della città non può nascondere i rischi che comporta. Attenzione e prevenzione devono diventare priorità!

Un albero è crollato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia e, secondo le primissime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Venezia, albero cade sulla folla a Piazzale Roma: almeno 7 feriti, grave una donna. Bloccati i ?cacciatori? di selfie

