Venezia albero cade su un gruppo di turisti ferita mamma di 2 bimbi | “Alcuni volevano scattare selfie”

Un tragico incidente ha colpito Venezia: un albero è caduto su un gruppo di turisti, ferendo gravemente una mamma di due bambini. Mentre i soccorritori operavano, alcuni avventori cercavano di immortalare il momento con selfie, svelando un trend inquietante: la ricerca di like può mettere in secondo piano la sicurezza. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante mantenere la prudenza anche nei luoghi più iconici del mondo.

