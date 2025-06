vela ugolini giubilei sfidano i britannici gimson burnet per il titolo agli europei nacra 17

La vela italiana scrive una nuova pagina di storia: Vela Ugolini e Giubilei sfidano i britannici Gimson e Burnet per il titolo agli Europei di Nacra 17. Da martedì 3 a domenica 8 giugno, Salonicco si trasformerà nel palcoscenico di un evento che segna la rinascita della vela post-olimpica. Chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di seguire queste emozionanti sfide che uniscono tradizione e innovazione!

Da martedì 3 a domenica 8 giugno Salonicco ospiterà i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, uno degli eventi più importanti della stagione post-olimpica per il catamarano foiling misto. In Grecia verranno assegnate le medaglie continentali, ma essendo ammessi equipaggi extra-europei ci sarà anche una graduatoria parallela valevole per il Campionato Open. L’Italia punta tutto sulla coppia formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, grande protagonista in questo avvio di stagione con due secondi posti consecutivi nel nuovo circuito Sailing Grand Slam al Trofeo Princesa Sofia e alla Semaine Olympique Française. 🔗 Leggi su Oasport.it