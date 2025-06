Vela | Arca SGR trionfa nella ' 151 Miglia-Trofeo Cetilar'

Arca SGR, il maxi di 100', ha conquistato la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, dimostrando che la passione per la vela continua a navigare verso traguardi sempre più ambiziosi. Con una vittoria ottenuta alle 5:51 del 31 maggio, lo skipper Furio Benussi ha messo in luce non solo abilità tattiche, ma anche l'importanza di investire in sostenibilità e innovazione nel mondo della nautica. Un successo che fa eco a un trend crescente: la vela come simbolo di av

Primo sul traguardo di Punta Ala alle 5:51 di venerdì 31 maggio, dopo una navigazione tatticamente perfetta, il Maxi di 100’ Arca SGR dello skipper triestino Furio Benussi è il vincitore in tempo reale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025, la regata di vela d’altura partita da Livorno con una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Vela: Arca SGR trionfa nella '151 Miglia-Trofeo Cetilar'

