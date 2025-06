Vandalizzata la sede di Rifondazione Comunista a Treviglio | Colpiti per il nostro sostegno alla causa palestinese

A Treviglio, la sede di Rifondazione Comunista è stata vandalizzata in un inquietante atto di intolleranza. Questo episodio, avvenuto proprio in concomitanza di una manifestazione a favore del popolo palestinese, mette in luce un clima di crescente polarizzazione. La lotta per i diritti umani sta infiammando i dibattiti, rivelando le fragilità di una società che continua a far fatica ad accettare il dissenso. È tempo di riflettere su come promuovere il dialogo, non

Treviglio. Insegna divelta nella notte e minacce via social. A poche ore dalla manifestazione a favore del popolo palestinese, che si è svolta abato 31 maggio a Treviglio, la sede del Circolo di Rifondazione Comunista è stata presa di mira da ignoti che hanno strappato il cartello affisso all’ingresso. Il gesto vandalico è avvenuto tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. Per il Circolo si tratta a tutti gli effetti di un’opera intimidatoria per aver sostenuto la manifestazione “Stop al genocidio, Palestina libera”, organizzata dal Comitato Treviglio per la Palestina. “Purtroppo – scrivono in un comunicato Fabio Cochis e Francesco Macario, rispettivamente esponente del circolo cittadino e segretario provinciale – dobbiamo denunciare che, avendo Rifondazione Comunista sostenuto la manifestazione, anche intervenendo in piazza, ispirati da questi vigliacchi da tastiera c’è chi ha ritenuto di passare dalle parole ai fatti nei confronti della locale sede del partito”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vandalizzata la sede di Rifondazione Comunista a Treviglio: “Colpiti per il nostro sostegno alla causa palestinese”

