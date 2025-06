Vandalismo strappati i manifesti della campagna del ' Sì' al referendum

Un attacco vandalico contro la democrazia: i manifesti della campagna per il “Sì” al referendum sul lavoro 2025 a Ferrara sono stati strappati. Questo episodio non è solo un atto di vandalismo, ma un segnale preoccupante in un periodo in cui la partecipazione civica è più che mai cruciale. La risposta della comunità è fondamentale: ogni voce conta, soprattutto quando si tratta di costruire il futuro del nostro lavoro. Attiviamoci!

Strappati i manifesti per il referendum. Il Comitato per i referendum sul lavoro 2025 di Ferrara esprime sdegno e condanna per il "vile attacco alla campagna referendaria da parte di ignoti che nella giornata di domenica 1 giugno hanno lacerato i manifesti per il 'Sì' ai quesiti referendari su.

