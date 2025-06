Vandali scatenati distruggono la stele dedicata a Gino Strada

La stele dedicata a Gino Strada, simbolo di umanità e solidarietà, è stata vandalizzata ad Usmate Velate. Questo atto ignobile non solo colpisce la memoria di un grande medico e attivista, ma riflette un trend preoccupante di intolleranza crescente nella nostra società. La frase “I diritti degli uomini devono essere di tutti” risuona come un monito: è il momento di unirci per difendere ciò che davvero conta. Riflessioni necessarie in tempi bui.

Vandali scatenati ad Usmate Velate distruggono la stele di Gino Strada. Il fatto è accaduto settimana scorsa e a denunciarlo è la stessa amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook del Comune. "I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò.

