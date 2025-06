Valverde | arrestato ex compagno violento per violazione del divieto di avvicinamento

A Valverde, la violenza domestica torna a far parlare di sé: un uomo violento è stato arrestato per aver infranto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Questo inquietante episodio si inserisce in un contesto sempre più allarmante, dove le minacce e le intimidazioni continuano a perseguitare molte donne. È fondamentale denunciare e combattere questa realtà per garantire la sicurezza di chi vive nel terrore. Non restiamo in silenzio!

Minacce e intimidazioni: l'ennesimo episodio di violenza. Una donna di 38 anni residente a Valverde ha vissuto l'ennesimo episodio di terrore quando, intorno alle 9,45 del mattino, si è accorta della presenza del suo ex compagno 47enne sotto la propria abitazione. L'uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, ha iniziato a insultarla e minacciarla con gesti intimidatori nonostante le restrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria. La donna, in preda al panico, ha immediatamente contattato i Carabinieri della Stazione di Aci Sant'Antonio, i quali sono intervenuti con prontezza, già presenti sul territorio per un servizio di controllo.

