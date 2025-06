Valle d' Aosta | record di motorizzazione in Europa con oltre due auto per residente

In Valle d'Aosta, un'auto per ogni residente non basta: il record è di oltre due veicoli! Questo primato europeo mette in luce l’amore degli italiani per la mobilità, con Trento e Bolzano a seguire. Ma dietro a questi numeri c'è anche una riflessione importante: come gestire un futuro sostenibile in una regione così motorizzata? Un tema che ci coinvolge tutti, dal Nord al Sud del Paese.

In Valle d'Aosta ci sono più di due automobili per ogni residente. La regione italiana si conferma così al primo posto nel Vecchio Continente per percentuale di motorizzazione. E il podio dei più motorizzati è comunque tutto tricolore: seguono infatti la provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano. Il primato, oltre ad essere in rapporto con le peculiarità territoriali, dipende, spiega Eurostat nell'ultima rilevazione, anche da migliori condizioni fiscali per l'immatricolazione. Nel 2023 - valuta complessivamente l'istituto statistico europeo - le autovetture per abitante nell'Ue erano in media 0,55, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valle d'Aosta: record di motorizzazione in Europa con oltre due auto per residente

