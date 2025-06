Valle d' Aosta | primato europeo per motorizzazione con oltre due auto per residente

In Valle d'Aosta, cada residente ha a disposizione oltre due auto, un primato europeo che riflette il forte legame degli italiani con la mobilità. Questo dato non è solo una questione di numeri: rappresenta un trend di autonomia e libertà che caratterizza lo stile di vita moderno. Con la crescente attenzione alla sostenibilità, sarà interessante vedere come questa passione per le quattro ruote si concilierà con le nuove sfide ecologiche.

In Valle d'Aosta ci sono più di due automobili per ogni residente. La regione italiana si conferma così al primo posto nel Vecchio Continente per percentuale di motorizzazione. E il podio dei più motorizzati è comunque tutto tricolore: seguono infatti la provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano. Il primato, oltre ad essere in rapporto con le peculiarità territoriali, dipende, spiega Eurostat nell'ultima rilevazione, anche da migliori condizioni fiscali per l'immatricolazione. Nel 2023 - valuta complessivamente l'istituto statistico europeo - le autovetture per abitante nell'Ue erano in media 0,55, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valle d'Aosta: primato europeo per motorizzazione con oltre due auto per residente

