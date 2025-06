Valentino Mazzola sogno Serie D infranto contro il Castelnuovo Vomano

Il sogno di Serie D del Valentino Mazzola si è infranto contro il Castelnuovo Vomano, ma la resilienza del club è più viva che mai. Antonello Pianigiani, patron biancoceleste, non si lascia abbattere e punta già alla prossima stagione. In un panorama calcistico in continua evoluzione, la capacità di ripartire diventa fondamentale. Riuscirà il Mazzola a trasformare questa sconfitta in una lezione vincente? La prossima annata potrebbe riservare sorprese!

Si è infranto al Massimo Bertoni dell’Acquacalda, contro gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, il sogno Serie D, per il Valentino Mazzola. Il patron biancoceleste, Antonello Pianigiani, pur con l’amaro in bocca per la sconfitta, guarda già avanti, alla prossima stagione. "Nel primo tempo abbiamo giocato molto meglio noi – ha detto al triplice fischio analizzando la gara – poi abbiamo subìto l’ennesimo gol su calcio piazzato, con il loro raddoppio la partita è praticamente finita. Ci hanno anche annullato una rete, quella spizzicata di testa in cui la palla aveva superato la linea, ma il guardalinee non l’ha visto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Valentino Mazzola, sogno Serie D infranto contro il Castelnuovo Vomano

